Da dor ao triunfo

THE NEW YORK TIMES

A história com frequência ocorre na temporada de primavera (setembro a dezembro no Hemisfério Norte) de oito semanas do American Ballet Theater, sobretudo por causa de suas estrelas. Esta temporada, recém-encerrada, se distinguiu por três artistas convidados em especial: Alina Cojocaru (do Royal Ballet de Londres) com sua radiância encantadora e fragilidade comovente, e Natalia Osipova e Ivan Vasiliev (do Bolshoi Ballet de Moscou) com sua vitalidade e impressionante elevação.

Cojocaru mostrou-se uma Giselle nata, enquanto Osipova e Vasiliev iluminaram elencos separados de Coppelia. Cojocaru também voltou ao papel de Aurora em A Bela Adormecida, mostrando ser hoje a intérprete definitiva do famoso primeiro ato. Para maior surpresa, ela triunfou num papel não típico seu em meio à miscelânea de Dom Quixote. Os dois russos também coestrelaram a coreografia do século 21 para The Bright Stream, a comédia de Shostakovich refeita em 2003 para o Bolshoi por Alexei Ratmansky.

Quando nos lembramos de que Vasiliev não era esperado antes de maio, a temporada parece ainda mais empolgante. Outro visitante não antecipado foi Johan Kobborg do Royal Ballet de Londres. Como o Príncipe de Cojocaru em A Bela Adormecida, ele criou um convincente personagem em 3D, trazendo suspense e variedade a passagens que poderiam parecer previsíveis.

No entanto, nuvens pairaram sobre a temporada. Vasiliev estava substituindo o mais fenomenal dos artistas residentes do Ballet Theater, Herman Cornejo, que sofreu uma lesão. Em uma Bela Adormecida, Kobborg preencheu a lacuna deixada por Cornejo enquanto em Giselle ele substituiu Maxim Beloserkovsky, também enfrentando uma lesão.

Marcelo Gomes e David Halberg se igualam a Cornejo como os principais ativos da trupe. No fim da temporada, porém, uma lesão atingiu Hallberg, o estilista clássico mais superlativo da trupe, que cancelou sua última apresentação de O Lago dos Cisnes e as duas últimas de A Bela Adormecida.

Problemas com passaporte impediram Osipova de fazer Aurora. Cojocaru e Kobborg dançaram A Bela Adormecida de Osipova-Hallberg. Até José Manuel Carreño, três dias antes de seu adeus à companhia, em 30 de junho, ajudou substituindo Beloserkovsky em Lago dos Cisnes.

Após outra apresentação do mesmo balé naquela semana, foi anunciado que o espetáculo de Michele Wiles foi seu não anunciado adeus ao grupo.

O Ballet Theater lidou de maneira admirável com esses problemas. No tocante às substituições, Cojocaru, Vasiliev, Kobborg, Carreño, Gomes e Stearns são artigos de luxo. Na semana final da temporada, tanto o corpo de balé feminino como as solistas femininas individuais - notadamente Isabella Boylston, Misty Copeland, Sarah Lane, Simone Messmer e Hee Seo estiveram em grande forma.

Mesmo assim, o futuro é preocupante. Na nova safra, quem poderá chegar a primeira bailarina, ou ainda substituir Wiles? E a questão de quais homens abaixo do status principal conseguirão preencher o espaço deixado por Carreño e outros astros ausentes é ainda mais difícil de responder.

Entretanto, o principal fator que impede o Ballet Theater de chegar à verdadeira grandeza não são os bailarinos, mas o repertório. Como se pode levar a sério uma companhia que começa seu Lago dos Cisnes - temporada após temporada - com um prólogo que termina com o feiticeiro Von Rothbart abusando ternamente de um cisne de brinquedo? E que insere - temporada após temporada -, em A Bela Adormecida, uma exibição de fogos de artifício e tolos insetos dançantes? Será que a cia que se anuncia como o balé nacional dos EUA realmente acha que faz justiça a esses clássicos de repertório? As suas versões de Coppelia e Dom Quixote são simpáticas, mas pouco sérias; Dama das Camélias de Neumeier é ofensiva às mulheres; e Cinderela de James Kudelka deve ser evitada pelos amantes de coreografia.

Sem dúvida, a companhia de balé trabalha duro para alcançar a excelência artística em múltiplos níveis, mas acaba dificultando sua realização com jogadas de gosto artístico duvidoso. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK