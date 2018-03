Cyndi Lauper sugere que Susan Boyle aceite papel no cinema

A britânica Boyle, 47 anos, se tornou uma celebridade instantânea neste mês graças à sua interpretação da canção "I Dreamed a Dream" no programa de calouros "Britain's Got Talent", uma apresentação que já foi vista cerca de 50 milhões de vezes no YouTube.

Lauper e Hedren estão começando a preparar a comédia dramática "Section B", sobre pessoas da geração do "baby boom" que deixam de lado sua vida habitual para perseguir seus sonhos. O filme terá a participação também de Queen Emily David, que foi finalista do programa norte-americano de calouros "America's Got Talent".

A diretora Darla Rae convidou Boyle para participar do filme, fazendo um dueto com David.

"Isso é ótimo, é fantástico", disse Lauper quando informada pela Reuters sobre a oferta a Boyle, uma solteirona escocesa de cabelo desgrenhado e fala simplória.

"Eu a acho demais, realmente gosto dela", acrescentou Lauper. "Ela declarou muito claramente: 'Sempre quis cantar diante de uma grande plateia', e assim que o fez ela disse 'Obrigada' e saiu. Ela não estava realmente interessada no que tinham a dizer. Ela fez o que queria fazer, e isso era cantar. É assim que são os cantores maravilhosos."

Lauper estava sendo entrevistada a propósito do filme "Here and There", estrelado pelo seu marido, David Thornton, e no qual ela faz uma ponta. O filme tem pré-estreia nesta semana no Festival de Tribeca (Nova York).

Rae disse em nota divulgada pelo site da sua produtora Film It (www.film-itproductions.com) que convidou Boyle para uma participação em "Section B".

"Susan estudou na Escola de Interpretação de Edimburgo no começo da década de 1990, mas foi forçada a sair para cuidar da sua mãe doente. Eu adoraria ajudá-la a finalmente realizar seu sonho de ser atriz! Até chegamos a mandar ofertas por meio do gerente do pub local onde Susan Boyle canta no karaokê", disse a cineasta.

Boyle já apareceu no programa de entrevistas do apresentador Larry King e em inúmeros artigos de jornais e da Internet.