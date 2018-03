Cyndi Lauper é a versão brechó de Lady Gaga Cyndi Lauper tem 57 anos, e sua empolgação e notável forma física podem até fazer a gente esquecer o essencial: ela está decadente. Seu show no Via Funchal, na noite de quarta, foi um show caído, derrubado. Não tanto pela queda de ritmo dos blues que ela incorporou ao seu repertório pop com o disco Memphis Blues (2010), nem tanto pela esquizofrenia que é passar de clássicos como Early in the Morning a platitudes pop como She Bop e All Through the Night. O problema é que Cyndi hoje soa como uma versão brechó de Lady Gaga ou uma tia solteirona da Avril Lavigne - sua vozinha infantil extemporânea e seu repertório pré-riot (características que inauguraram um certo tipo de punk pop feminino nos anos 1980) hoje não colam mais, não têm mais faíscas para iniciar incêndios.