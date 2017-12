Cuzco se despede de 2009 com festival de luta

Moradores de Cuzco, no Peru, realizam todos os anos um festival de socos e pontapés que convida rivais para um acerto de final de contas antes do fim do ano.

O festival, que conta com a supervisão das autoridades e inclui a participação de árbitros, recebe o nome de Takanakuy.

O objetivo do evento é que todos comecem um novo ano em paz. O tom é bem humorado mas algumas pessoas têm ferimentos leves.

No fim tudo acaba em música e dança.