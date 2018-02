Curtas lideram vendas da Playboy no Now O Now Adultos, único canal da plataforma de vídeo sob demanda da Net onde mesmo quem é assinante dos canais do gênero paga novamente para ver, encontra na sessão Rapidinha seu maior sucesso. Segundo a Playboy do Brasil, a marca Hot Shots foi a mais requisitada de setembro entre os produtos disponíveis da marca na plataforma. Seis dos dez filmes mais vendidos do mês eram de formato curto, com duração média de 20 minutos e cenas eróticas que vão direto ao assunto, sem preliminares, proporcionando uma experiência imediata com o conteúdo explícito. Em segundo lugar ficaram os filmes do For Man, com destaque para os títulos com conteúdo transexual.