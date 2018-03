Curtas e debates em festival em SP De hoje até o dia 25 ocorre a 4.ª edição do Festival de Curtas Metragens de Direitos Humanos Entretodos. O evento vai reunir 21 curtas que serão exibidos na mostra competitiva no Cinesesc (Rua Augusta, 2.075) e na Matilha Cultural (Rua Rego Freitas, 542). Na abertura, hoje, às 21 horas, no Cinesesc, o cineasta Cao Hamburger participa de um bate-papo com o público. Ao longo da semana serão realizadas as mesas-redondas Cinema e Literatura (quarta-feira, às 21 h, no Cinesesc), Bioética (quinta, às 21 horas, mesmo local) e debate entre júri e realizadores (sexta, às 22 h, na Matilha Cultural). Mais informações no site www.sescsp.org.br.