Curta Teleimage anuncia vencedor Um paulista e um carioca foram os vencedores do 1.º Curtaleimage. Com intuito de ampliar a qualidade final dos curtas-metragens produzidos no Brasil, o concurso foi lançado em dezembro de 2011. Mais de 420 projetos de todo o País foram inscritos. O paulista O Braço, de Eduardo Menin, recebeu o prêmio de melhor curta de ficção. O carioca Laertevisão, de Angelo Arenásio Defanti, recebeu o prêmio de melhor curta documentário. Ambos receberão como prêmio todo o financiamento de finalização de imagem e som. A Fuji Filmes, parceira do prêmio, fornecerá todo o internegativo para o transfer de imagem.