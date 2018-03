Curta Santos abre inscrições As inscrições para o 10.º Curta Santos - Festival de Cinema de Santos começam amanhã. O evento, que será realizado em setembro, completa uma década de atividade e o tema da edição é Futebol Arte: Centenário do Santos Futebol Clube. Das oito categorias que fazem parte do Curta Santos, cinco têm âmbito nacional: Olhar Brasilis, Videoclipe Brasilis, Novos Olhares, Mostra Curta Santos F.C. e Mostra Minuto. As mostras direcionadas aos realizadores do litoral de São Paulo são três: Olhar Caiçara, Videoclipe Caiçara e Curta Escola. As inscrições para os segmentos competitivos podem ser feitas no site www.curtasantos.com.br.