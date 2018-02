Curta! chega a 10 milhões de assinantes

Fruto da distribuidora Synapse, fundada em 1987, e do PortaCurtas, portal criado em 2002 na web, o canal Curta! completa hoje seu 1º ano na TV linear, com 10 milhões de assinantes. É um fenômeno. Mas é também obra da Lei 12.485, que força as operadoras a terem 1/3 de canais qualificados brasileiros por pacote. Antes de entrar no line up, o Curta! foi avalizado pelo NOW, plataforma de Vídeo Sob Demanda da NET. Nesses 12 meses, exibiu 420 horas de conteúdo brasileiro independente (curtas e longas de ficção e documentários) e 340 horas de produção estrangeira, proveniente de grifes como Arte-France, BBC, BBC, PBS e CBC Canadá.

Nem novela das 9 nem novela das 7: requisitado pelas duas produções, Dan Stulbach estará em Os Experientes, série da produtora O2 Filmes para a Globo. O título começou a ser gravado ontem e vai ao ar em janeiro.

Com Juca de Oliveira, Lima Duarte, Rolando Boldrin, Joana Fomm, Beatriz Segall, Selma Egrei, Karin Rodrigues, Othon Bastos, Germano Mathias e Anamaria Barreto, Os Experientes aborda o fôlego atual da terceira idade, em quatro episódios.

Não são apenas os antigos canais Globosat que não mudarão de posição no novo line up da NET. Discovery Home&Health, canais ESPN, os abertos e os obrigatórios também continuarão no mesmo lugar.

No novo line up da NET, os canais ESPN Brasil (70) e ESPN (71) serão seguidos por Fox Sports (73) e BandSports (75). A seguir, estão os canais de notícias BandNews (77) e RecordNews (78).

A reforma começa a valer em cidades da Grande São Paulo ainda este mês, mas só chega à capital em 2014. O line up completo da mudança está no blog http://blogs.estadao.com.br/cristina-padiglione/

Downton Abbey, a 4ª temporada, já vem sendo exibida lá fora e desesperadamente baixada pela web aqui. A quem espera legalmente sua chegada à TV, paciência: o GNT prevê sua exibição apenas no primeiro semestre de 2014.

Encontro de TV públicas do mundo todo, a Public Broadcasters International (PBI) 2013 começa quarta-feira, em Washington. Lá, estarão o presidente da EBC, Nelson Breve, e o diretor de programação da TV Brasil, Rogério Brandão.

Pirataria - no sentido alegórico, e não de produtos - será o tema da decoração do 35º Prêmio Profissionais do Ano, da Globo, quinta-feira, no HSBC Brasil, com apresentação de Cleo Pires e Murilo Rosa.