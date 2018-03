Curso sobre técnicas de texto O colunista do Estado Daniel Piza dará o curso Como Fazer um Bom Texto, no Espaço de Cultura Contemporânea Escola São Paulo, nas próximas terça, quinta e sexta-feiras. Nas aulas, sempre das 19h30 às 22h30, serão analisados trechos de obras de escritores brasileiros como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Nelson Rodrigues e Rubem Braga, além de poetas e autores estrangeiros. As inscrições devem ser feitas pelo site www.escolasaopaulo.org.br/atividades. O curso sai pelo valor de duas parcelas de R$ 225. O Espaço de Cultura Contemporânea Escola São Paulo fica na Rua Augusta, 2.239. Mais informações pelo tel. (11) 3060-3636.