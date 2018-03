Curso sobre jazz na Casa do Saber Musicólogo e jornalista, Zuza Homem de Mello comanda o curso Grandes Momentos do Jazz a partir de amanhã na Casa do Saber (Rua Dr. Mário Ferraz, 414, Jardins; tel. 3767-8900). Serão quatro encontros - todos às terças-feiras, das 20h às 22h -, em que ele apresentará, cronologicamente, a história do jazz. Vídeos raros ajudarão nas aulas, que resgatarão, a cada semana, duas décadas de história até chegar à produção contemporânea. A primeira delas abordará os anos 1920 e 1930 e tratará de nomes como Louis Armstrong, Duke Ellington, Glenn Miller, Billie Holiday, entre outros. O valor da inscrição é R$ 460, pagos em duas parcelas.