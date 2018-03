Curso sobre crítica cinematográfica O Espaço Unibanco de Cinema abriu vagas para uma nova turma interessada em fazer o curso Introdução à Crítica Cinematográfica. As aulas, ministradas pelo crítico Marcelo Lyra, sobre crítica de cinema e outras artes serão realizadas às terças e quintas-feiras de março, das 19 h às 22 h. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail cursos@cinespaco.com.br ou pelo telefone (11) 3266-5115. O valor do curso é de duas parcelas de R$ 180, com desconto até 27 de fevereiro.