Curso sobre as revoluções Acontece nos dias 1.º e 2 de agosto o módulo dedicado ao cinema moderno e contemporâneo do curso Cinema - História e Linguagem, ministrado pelo crítico Inácio Araújo. No segundo semestre será a vez das revoluções do cinema moderno, incluindo as transformações dos anos 60 até os cineastas contemporâneos como Cronenberg e Lynch, entre outros. O curso tem turmas às segundas, de 19h30 às 23 h, e às terças, de 9h30 às 13 h. O preço é R$ 220. Informações no site www.cur soinacioaraujo.blogspot.com, solicitadas pelo e-mail cinegrafia@uol.com.br, pelo tel. 3825-8141 ou, no local, Rua Aureliano Coutinho, 278, conj. 32.