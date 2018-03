Curso selecionará roteiros de longas Até o dia 4 de março o Sesc/Senac recebe inscrições para o Laboratório Novas Histórias. Ao todo serão selecionados dez roteiros de longa-metragem de ficção para participar de um curso intensivo, que será realizado no Grande Hotel Senac Campos do Jordão, com a participação de consultores internacionais e brasileiros. O resultado será divulgado no dia 15 de abril. O encontro está marcado para ocorrer entre 10 e 13 de maio. As inscrições devem ser feitas até as 18 horas da próxima sexta-feira, no site www.sescsp.org.br. Argumentos, roteiros para curtas e médias-metragens, documentários, filmes publicitários ou institucionais não serão aceitos.