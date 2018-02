Curso ensina todas as etapas de um filme A assistente de direção Kity Féo e a diretora Marcela Lordy ministram, nos dias 18 e 19, o curso Cinema Invisível - Assistência de Direção, no Centro Cultural b_arco (R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 422). O workshop vai ensinar a visualizar e elaborar o cronograma geral de um filme, as prioridades de cada departamento numa contagem regressiva até o início das filmagens. Mais informações no site barco.art.br.