Curso em SP aborda cinema, teatro e novas tecnologias No próximo dia 2, a Editora Intermeios promove o curso O Cinema, o Teatro e as Novas Tecnologias Digitais. Serão seis encontros ministrados pelo cineasta e dramaturgo Evaldo Mocarzel e baseados nos documentários que ele realizou em parceria com diversos grupos teatrais de São Paulo, como o Teatro da Vertigem, Os Satyros e Os Fofos Encenam. Como o nome sugere, o curso vai explorar as relações do cinema com as artes cênicas a partir das possibilidades linguísticas trazidas pelas tecnologias digitais. As aulas ocorrerão na Rua Luis Murat, 40, em Pinheiros. O valor é de R$ 300. Mais informações no site intermeioscultural.com.br.