Curso discute os desafios da mulher contemporânea Estão abertas as inscrições para a oficina de criação e montagem "A Mulher Contemporânea - Desafios", com o ator e diretor Affonso Lobo, do Corpos Insanos. Organizada na forma de workshops de criação, com um tema e pergunta a ser respondida cenicamente, a oficina contará com textos, imagens, músicas e outros materiais. O curso terá duração de 20 semanas, às terças, das 19h as 21h30, de 30 de julho a 10 de dezembro, no Espaço Cultural Pinho de Riga. Informações no site: www.espacoculturalpinhoderiga.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.