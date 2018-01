Curso de técnicas de escrita A Fundação Ema Klabin está com inscrições abertas para cursos e oficinas em diversas áreas. Quem quiser conhecer melhor a história do livro ou aprender as técnicas para ser um bom escritor, poderá realizar uma das oficinas ministradas pelo professor e escritor Rodrigo Petrônio, que começam em março. No mesmo mês, a conselheira científica do departamento de antiguidades egípcias do Museu do Louvre, Cintia Gama Rolland, ministrará curso sobre a história da gastronomia, apresentando sistemas alimentares de diferentes civilizações. Informações sobre estes e outros cursos, pelo site http://emaklabin.org.br/ ou pelo tel. 3062-5245.