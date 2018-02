Curso de produção com o tutor de Tarantino

O sociólogo Francisco de Oliveira, professor titular aposentado de Sociologia da Universidade de São Paulo, será o homenageado do 4º Curso Livre Marx Engels, realização da editora Boitempo em parceria com o Sesc. A homenagem será realizada na quarta-feira, às 21h30, no encerramento do curso, após aulas de Jorge Grespan e Ruy Braga, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195).

A Secretaria de Estado da Cultura deu início nesta semana ao lançamento dos editais do ProAC, programa de incentivo à cultura de São Paulo - com orçamento total de R$ 30 milhões para 2013. O primeiro concurso lançado foi o de festivais de artes, que conta com R$ 3,55 milhões para apoio à realização deste tipo de evento em todo o estado de São Paulo. As inscrições ficam abertas até o dia 19 de junho.