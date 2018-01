Curso com Karlla Girotto A estilista Karlla Girotto ministra de 18 a 23 de fevereiro o curso Moda - Criação e Diferenciação, no Centro Cultural b_arco. Com desfiles realizados na São Paulo Fashion Week, Karlla falará do processo criativo em moda e a problemática da identidade e autoria no mundo contemporâneo. O curso tem o objetivo de "proporcionar experiência prática e reflexões que ofereçam ao aluno novas referências para a criação em moda a partir de sua subjetividade". As aulas incluem leitura e discussão de textos e conceitos sobre identidade e autoria hoje e seus impactos no processo criativo. Informações pelo 3081-6986 ou http://barco.art.br.