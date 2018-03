Curso analisa obra de Hitchcock Começa amanhã o curso Hitchcock, o Diretor Que Sabia Demais, O curso, ministrado pelo crítico Marcelo Lyra, é dividido em oito aulas nas quais serão exibidos 52 filmes com trechos editados e estudo completo sobre a evolução técnica e de estilo do mestre do suspense. A obra será analisada em ordem cronológica, de modo a observar essa evolução da linguagem cinematográfica. As aulas ocorrem sempre às terças, e quintas, das 19h30 às 22h30, até 6 de outubro, no Espaço Unibanco (Rua Augusta 1470). O custo é de R$ 370. Inscrições e mais informações pelo telefone (11) 3266-5115 ou pelo email cursos@cinespaco.com.br.