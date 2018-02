Curso aborda autores clássicos Estão abertas as inscrições para o curso Introdução à História da Música Clássica, que o jornalista Irineu Franco Perpetuo ministra, a partir de terça-feira, na Casa do Saber (Rua Mario Ferraz, 414, telefone 3707-8900). Serão quatro aulas, sempre às terças, às 20 h. O primeiro módulo, Os Caminhos do Barroco, aborda arte de Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Händel e Bach. A programação segue com o estilo clássico na música de Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert; a geração romântica de Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Berlioz, Mendelssohn e Wagner; e a modernidade e pós-modernidade de Stravinski e Boulez.