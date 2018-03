Curador vai ajudá-la em seus planos

Ficher Rohr apresenta o curador Reiner Opoku, membro do comitê da feira St. Moritz Art Master, que ocorre anualmente, sempre em agosto, na Suíça. Rita foi premiada no evento suíço por exposição que realizou com obras do artista Frank Stella.

Em 1987, Reiner Opoku esteve pela primeira vez no Brasil. "Minha relação com arte brasileira começou na década de 1980, por meio de amizade com os artistas Roberto Cabot e Antonio Dias", conta o curador. Além de seu trabalho na St. Moritz, que premiou, recentemente, o artista brasileiro Thiago Rocha Pitta, Opoku já realizou mostras de criadores como Julian Schnabel e Sigmar Polke.

O curador, que acompanhou Rita nesta vinda ao Brasil para pesquisas, interessou-se por fazer uma mostra do arquiteto Oscar Niemeyer na Suíça. "Será como parte de um projeto que relaciona arte e natureza", conta. / C.M.