Curador do Masp rebate acusações feitas pelo Ibram

O curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo (Masp), José Teixeira Coelho Netto, em resposta à entrevista do presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Ângelo Oswaldo, publicada ontem no Estado, disse que “é espantosa sua ignorância da produção e da organização do Masp nos últimos sete anos”. Oswaldo declarou que “a programação do Masp foi afetada por um curador que é mais professoral do que curatorial”, criando impasses para o museu. “O museu está encalacrado no sentido curatorial, programático”, criticou o presidente do Ibram, órgão do Ministério da Cultura.

As críticas foram feitas a propósito do projeto curatorial de Teixeira Coelho, que, segundo o presidente do Ibram, teria um peso negativo na situação pela qual passa o Masp, com uma dívida em torno de R$ 10 milhões e impedido de firmar novos contratos para captar recursos junto ao Ministério da Cultura por estar inadimplente. Uma tentativa de estabelecer parcerias com bancos (Itaú e Bradesco) para saldar a dívida foi feita pela diretoria do museu, que formou um novo conselho, agora com 80 membros, em busca de novos rumos para o Masp. Isso deve incluir a participação do consultor financeiro Heitor Martins, ex-presidente da Bienal, no corpo diretivo da instituição.

Sobre sua atuação no Masp, Teixeira Coelho, em resposta ao diretor do Ibram, diz que “um claro programa foi proposto ao museu e aprovado pela diretoria” quando assumiu as funções de coordenador curatorial do museu, plano esse que incluía a formação de um comitê curatorial composto por artistas, colecionadores, curadores e historiadores. “As declarações de Ângelo Oswaldo são um insulto também a esse comitê, cuja existência ele talvez ignore.”

O programa apresentado por Teixeira Coelho, ao assumir a curadoria do Masp há sete anos, incluía a renovação no modo de expor a coleção do museu e a abertura das galerias à arte contemporânea brasileira e internacional. Criticado pelo presidente do Ibram de não ter contribuído para superar os problemas do Masp, Teixeira Coelho lembrou que, ao assumir a curadoria do museu, em 2006, seu público era pouco mais de 300 mil visitantes por ano, crescendo seis anos depois para 850 mil, resultado, segundo o curador, de suas “proposições” para gerar recursos econômicos. “Pode ser que o Masp não tenha um plano museológico no formato que agora o Ibram quer exigir sem dizer como isso influirá positivamente na vida econômica de museus que não pertencem ao Ibram”, concluiu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Negando ter escrito artigo no Estado “esculhambando os esforços” do governo federal para ajudar o Masp, como o acusou Ângelo Oswaldo, o curador diz que sempre apontou a falta do governo federal, como estadual, na manutenção do museu.