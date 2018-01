Cultura resgata Quem Sabe Sabe e ensaia digitalização do acervo Game apresentado por Walmor Chagas nos anos 1980, o quiz Quem Sabe Sabe ganhará nova versão na TV Cultura, com edições diárias e extensão ao lucrativo universo de produtos licenciados - de aplicativos a jogo de tabuleiro. Como a Cultura tem um vácuo de audiência entre o público infantil e o adulto, a ideia de Eduardo Brandini, novo vice-presidente de Conteúdo do canal, é fazer do game uma isca para ampliar a plateia na faixa das 19h. Assim, amarraria o menu infantil e adulto por meio de um programa atraente para toda a família. Até por isso, o novo Quem Sabe Sabe não será limitado a estudantes - aceitará candidatos de todas as faixas etárias e ocupações. A estreia está prevista para maio e a apresentação caberá a dois apresentadores da casa, já definidos, mas ainda não anunciados.