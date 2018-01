Cultura planeja Vila Sésamo para 2014

House of Cards e Orange is the New Back, as duas séries originais produzidas pela Netflix, terão todos os episódios de suas segundas temporadas colocadas à disposição dos assinantes de uma só vez. Em 2014.

TV + web é receita que vai se mostrando essencial para alguns canais. É o caso do Multishow, que lança no dia 28 o programa Wébico, de segunda a sexta, às 21h, aberto a vídeos da internet. A apresentação será dos humoristas Fábio Rabin, Pathy dos Reis e do vlogger Cauê Moura.

Por falar em Multishow, o Vai que Cola será destaque num painel batizado como "Campeões de Audiência: Coproduções e Produções Independentes", programado para a 6.ª edição do Festival Internacional de Televisão (FIT): de 11 a 14/11, no Oi Futuro, Ipanema.

Negócios à parte, Beto Gauss, sócio e produtor executivo da produtora Prodigo Films, aproveitou a ida ao MipCom, em Cannes, para fazer amigos. Como Dean Norris, o Hank de Breaking Bad.

A série É o meu Bebê, que será exibida pelo Discovery Home & Health, ganhará versão no TV Xuxa como Meu Baixinho é Dez. Na TV paga, o prêmio será faculdade paga à criança vencedora; na Globo, os pais levam até R$ 13 mil.

Foi com espanto que a direção da TV Cultura avaliou a audiência de setembro da faixa Clássicos, dedicada à música erudita, nas tardes de sábado: 1,3 ponto no Ibope, mais que vários programas da casa.

Tem mais: 61,3% da plateia do Clássicos foi composta pelas classes C, D e E, índice superior a atrações mais populares da Cultura.

A ex-senadora Marina Silva agendou ontem entrevista ao Roda Viva, inicialmente para a próxima segunda-feira. Minutos depois, mudou para a semana seguinte, dia 21.