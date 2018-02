Cultura mira esforços na TV Rá-Tim-Bum

Ator e assistente de direção do Teatro Oficina ao lado de Zé Celso Martinez Corrêa, Flávio Rocha só deu as caras na TV para fazer A Pedra do Reino. Agora, volta à tela pelas mãos do mesmo Luiz Fernando Carvalho na primorosa Suburbia, série que estreia hoje, na Globo. Baiano criado em Pernambuco, Flávio surpreende como Tutuca, traficante sarcástico que adota a dança como linguagem corporal

34ª é a edição do Prêmio Profissionais do Ano que a Rede Globo promove na próxima quarta-feira, em São Paulo, em brinde às criações do mercado publicitário

Um problema na cabeça e uma câmera na mão: mais uma vez, a Globo abre inscrições no Rio e em São Paulo para transformar cidadãos comuns em repórteres das séries Parceiro do SP e Parceiro do RJ. As inscrições começam nesta segunda, pelos sites do RJTV e SPTV no G1, e vão até o dia 15.

Para levar questões de sua região ao SPTV, os candidatos devem ser de Carapicuíba, Mauá, Campo Limpo, Capela do Socorro, Francisco Morato, Itaquera ou Pirituba, regiões escolhidas pela Globo desta vez. Dois inscritos serão eleitos em cada local e receberão treinamento para operar câmera.

A ESPN no Brasil anuncia a aquisição, junto à English Premier League, dos direitos de transmissão da primeira divisão do campeonato inglês. Vale de 2013 a 2016.

Enquanto isso, Band e Globo já estão apalavradas na parceria do Brasileirão até 2018.

Marcos Palmeira, Luís Carlos Miéle, Marcelo Serrado, Érika Mader – todos da primeira safra da série – e Cláudia Ohana estão à frente dos novos telefilmes de Mandrake para a HBO.