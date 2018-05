Cultura Inglesa premia vencedores A 15.ª edição do Cultural Inglesa Festival anunciou ontem seus vencedores. Em cerimônia prevista para a noite de ontem no Centro Brasileiro Britânico, seriam divulgados cinco premiados, recebendo um valor de R$ 5 mil cada um. Na lista, troféus para o espetáculo de teatro adulto Os Amigos dos Amigos (direção de Cássio Pires), o infantil O Mistério no Expresso do Oriente (direção de Maristela Chelala), a exposição Um e Outro Silêncio (Maurício Ianês), o curta-metragem 2 (Thiago Ricarte) e o espetáculo de Dança The Hot One Hundred Choreographers (Cristian Duarte). De 27 de maio até anteontem, o festival promoveu mais de 60 atrações em São Paulo.