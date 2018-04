Cultura Inglesa oferece incentivo de R$ 511 mil para artistas

Artistas, grupos e companhias nas áreas de teatro, artes visuais, dança e cinema digital podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 10, no 14º Cultura Inglesa Festival, que promete investir R$ 511 mil para patrocinar e premiar projetos. As apresentações escolhidas farão parte da programação do festival, em maio de 2010.

Os candidatos devem residir em uma das 61 cidades dos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina elencadas no edital. Neste ano, pela primeira vez, poderão se inscrever moradores de Curitiba, cidade reconhecida pela sua intensa atividade teatral.

As produções devem ser inéditas, voltadas para o público jovem e inspiradas em artistas e obras britânicas. As inscrições vão até 10 de novembro e resultado será divulgado em 17 de dezembro. As regras e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do festival.