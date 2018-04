Cultura inglesa anuncia seleção Foram anunciados os 15 selecionados do Edital anual da Cultura Inglesa. São projetos inéditos que integrarão a programação do 15.º Cultura Inglesa Festival. Os vencedores foram escolhidos por uma equipe de especialistas - formada por artistas, jornalistas e críticos - entre mais de 300 inscritos e receberão cerca de R$ 525 mil para viabilizar a produção de suas obras. Entre os contemplados estão os espetáculos de teatro para adultos O Contrato, direção de José Rodrigues de Paula, e Os Amigos dos Amigos, com direção de Cássio Pires. No teatro infantil, Pá! Pai! Palhaço, e na dança, The Hot One Hundred Choreographers, de Cristian Duarte.