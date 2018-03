Cultura greco-romana em mesa Hoje e amanhã, das 14 h às 18 h, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-SP) recebe o Ciclo de Encontros Arte e Ciência: Razão Sensível. Com direção do pesquisador e arte-educador Solano Rodrigo, os debates vão abordar o tema O Ser Humano Como Medida-Padrão: A Herança Clássica da Cultura Greco-Romana. Os encontros têm entrada gratuita e as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone (11) 3113-3644. O ciclo terá novos debates, que serão realizados até o dia 18 de novembro. A programação completa pode ser conferida no site www.bb.com.br. O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112, no centro.