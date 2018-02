Cultura grava depoimentos para acervo

Meu calor, meu endereço



Com Ângela Rô Rô e Jerry Adriani, o diretor Jodele Larcher celebra a gravação de Nas Ondas da Rô Rô, série em 13 episódios que estreia em julho no Canal Brasil. No programa, com investimento de R$ 650 mil, a cantora recebe convidados que levam cartas recebidas de fãs. A produção é da Dupla Produtora e da Innova.

Estreou bem o seriado Segunda Dama, com Heloísa Périssé, anteontem: rendeu 15 pontos de média na Grande São Paulo, segundo o Ibope, ou 2 pontos a mais do que a média alcançada nas quatro quintas-feiras anteriores, por Doce de Mãe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o Discovery Home & Health festeja a liderança entre mulheres durante a estreia do reality Quanto Mais Doce Melhor, no último dia 6, tendo muito açúcar esteticamente apresentável em foco.

Amanhã tem Felipão no Canal Livre, da Band. O técnico recompensa, assim, sua ida ao Jornal Nacional há alguns dias, quando fechou o time.

No GNT, amanhã é dia de estreia de Morar, série que promete atrair arquitetos e moradores leigos no assunto, sob direção de Alberto Renault, mesmo criador e diretor de Casa Brasileira e Arte Brasileira: às 23h, com coprodução da Hungry Man e RioFilme.

Sem mudar de canal, Astrid Fontenelle continua batendo ponto no Aeroporto de Guarulhos para mais uma temporada do inesgotável Chegadas & Partidas.

Na Globo, já estão em estágio avançado os trabalhos para a produção de Falso Brilhante, novela de Aguinaldo Silva que substituirá Em Família, de Manoel Carlos.

Risos. Com seis episódios já exibidos, o humorístico Tá no Ar: a TV na TV acumula média de 10 pontos no Ibope nacional. No horário, que normalmente passa da meia noite, a Globo tem 32% de sintonia entre os televisores ligados.

Risos 2. Nas contas comparativas com as quatro quintas-feiras anteriores em seu horário, o humorístico pilotado por Marcius Melhem e Marcelo Adnet soma 1 ponto -11% de crescimento - no saldo de audiência da Globo, o que vale também para São Paulo.