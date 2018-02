Cultura exibe etapa de prelúdio A TV Cultura exibe hoje, às 16h, a quarta eliminatória do programa Prelúdio, um show de calouros para jovens músicos eruditos. Nesta etapa participam a clarinetista Paula Pires, que interpreta Concerto em Lá maior, de Mozart; o violonista Renan Simões, que executa o 1º concerto de Mario Castelnuovo; e o regente Isaac Kerr, com a Abertura Coriolano, Op. 62, de Beethoven. O júri do programa é formado pelo violonista Fábio Zanon, a compositora Silvia de Lucca e o jornalista e crítico de música Irineu Franco Perpétuo. A final acontece no dia 12 de dezembro, com transmissão ao vivo. O vencedor do Prelúdio ganha uma bolsa de estudos na Alemanha.