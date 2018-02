Cultura exibe especial gravado em 1975 com Maysa Se a minissérie Maysa - Quando Fala o Coração, da Globo (que terminou dia 16 de janeiro), foi criticada por maquiar os defeitos da cantora e mostrá-la de forma mais ?light?, o mesmo não poderá ser dito do especial Maysa - Estudos. O programa da TV Cultura, que vai ao ar hoje, às 22h10, é a reprise da última participação de Maysa na televisão. Exibir o especial, segundo a emissora, é uma forma de homenagear a cantora. Hoje, completam-se 32 anos de sua morte. Produzido por Antônio Abujamra e Dorival Dellias em 1975, eles não se preocuparam em esconder nenhum lado da cantora. Os diversos closes, no rosto, na testa e nas mãos, escancaram rugas e uma pele desgastada pelos hábitos e vida desregrada. Tanto é que, no meio do programa, Maysa solta um comentário, enquanto lança algumas baforadas no cigarro: "A única conclusão a que eu posso chegar é que a minha pele está um pouco machucada." Se o cigarro é onipresente no programa, não se vê, no entanto, nenhuma garrafa de álcool. Mas nem precisa. Visivelmente alcoolizada, a ?rainha da fossa? mal se aguenta em pé e cai sentada fora do estúdio. Ali fica prostrada (a cena não é mostrada no ar). Por causa disso, quase que o especial vai por água abaixo. Para solucionar o impasse, Abujamra muda a iluminação e as câmeras de lugar. Foca a musa sentada no chão e ali se desenrola o especial, com cabos das câmeras todos à mostra. "Queriam tirá-la de lá. Não deixei. Mudei a luz e fizemos o programa assim mesmo", diz Abujamra. "Realmente, ela estava alcoolizada. Mas, mesmo assim, Maysa esteve absolutamente fantástica." Maysa canta músicas de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e composições próprias. No repertório estão as canções Preciso Aprender a Ser Só, Meu Mundo Caiu, Por Causa de Você, Se Todos Fossem Iguais a Você e Dindi. Sua melhor interpretação fica por conta da canção francesa Ne Me Quitte Pas, famosa na voz de Edith Piaf. As informações são do Jornal da Tarde.