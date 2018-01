Cultura e TV Brasil acertam novo acordo

Ela foi até Nova York e já volta. Em contagem regressiva para deixar o Jornal Nacional em 3 de novembro, Patrícia Poeta retoma seu lugar na bancada hoje, após breve giro por Nova York. Ela representou o noticiário na final do Emmy, onde a Globo concorria pela cobertura do incêndio na boate Kiss (RS). Perdeu para a britânica Channel 4 e o registro da guerra civil na Síria.

Um bicho-preguiça está entre os possíveis personagens da nova versão brasileira de Vila Sésamo. Produtores, roteiristas e consultores da TV Brasil, TV Cultura e Sesame Workshop trabalham na concepção do programa na sede da TV paulista.

Planejada para o2º semestre de 2015, a nova versão de Vila Sésamo deverá contar com personagens humanos, aproximando-se mais da edição feita no Brasil nos anos 1970 - que tinha Sônia Braga, Armando Bógus e Aracy Balabanian - do que da última produção local, de 2007.

Alto Astral, próxima novela das 19h, estreia apenas três semanas após o início do horário de verão, que invariavelmente faz estragos na audiência do horário. Preparado para tanto, o autor Daniel Ortiz promete uma sequência intensa de acontecimentos nos primeiros meses, a fim de cativar logo a plateia.

A GloboNews levou o Prêmio Vladimir Herzog, em caráter hors concours, com a reportagem A sentença - 35 anos, exibida em 27 de outubro de 2013, dia em que se completaram 35 anos da sentença de morte do jornalista, provando que ele foi assassinado no DOI-Codi.

A Globosat vai priorizar sua plataforma de vídeo sob demanda com dois títulos que chegarão este mês ao Globosat Play e ainda não têm data para estrear no canal +Globosat: a 2ª temporada de A Ponte (The Bridge ou Bron/Broen) e A Hora (The Hour), produção da BBC sobre a Guerra Fria.

No ar em Plano Alto, série da Record, Milhem Cortaz estará em Os Dez Mandamentos, novela bíblica planejada para o fim do ano.

Aliás, Plano Alto fez 5 pontos de média no Ibope na Grande São Paulo, audiência modesta para a emissora, porém relevante para um produto mais elaborado em uma grade repleta de títulos populares.