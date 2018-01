Cultura é o 4º maior gasto das famílias, atrás de habitação, alimentação e transporte

Cultura é o quarto maior gasto das famílias brasileiras, atrás apenas de habitação, alimentação e transporte e acima de assistência à saúde, vestuário e educação. O gasto médio em cultura foi de R$ 184,57 por família, o que equivale a 8,6% do gasto médio familiar de R$ 2.134 mensais.

O que aumenta muito o gasto com cultura é a inclusão do item "telefonia". Se for excluído, o gasto das famílias com cultura cai para sexto lugar, atrás de assistência à saúde e vestuário.

O IBGE diz, no entanto, que é importante incluir telefonia na atividade cultural porque esse gasto inclui, além do telefone fixo, o celular e a internet, meios cada vez mais utilizados para acesso a livros, filmes, cursos, diversão e outros itens ligados à cultura.

O telefone é o maior peso do gasto familiar com cultura. Depois vem aquisição de eletrodomésticos, em especial aparelhos de informática e TV. Em terceiro, estão os gastos com atividades de cultura, lazer e festas, como cinema, teatro, circo, bar, boate, aniversários e casamentos.