Cultura corta documentários e Amir Labaki O premiado documentário S-21: A Máquina de Morte do Khmer Vermelho, do cineasta cambojano Rithy Panh, encerra, no domingo, às 23h30, a faixa É Tudo Verdade Internacional na TV Cultura. A sessão, bem como seu curador e apresentador, Amir Labaki, são as mais novas vítimas do corte de despesas operado pela atual gestão, chefiada por Marcos Mendonça. Dispensado pelo canal, Labaki também pilotava a faixa Cultura Documentários. "Acho que é uma pena, especialmente para os espectadores, o empobrecimento recente da programação da TV Cultura devido à circunstância de uma crise financeira", disse Labaki à coluna.