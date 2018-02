Cultura Artística faz 100 anos e desenha novo teatro

A entidade completa em 2012 o seu centenário. Na fachada do teatro, um mural conta a sua história. Nele, a primeira imagem é a do grupo de artistas, jornalistas e intelectuais que, no início de 1912, assinaram, na redação do jornal O Estado de S. Paulo, o termo de fundação da entidade, com o objetivo de "promover a popularização das obras de arte e literatura nacionais, pelo meio imediato de conferências públicas acompanhadas de concertos musicais" - e a última é uma foto aérea, mostrando o que restou do teatro após o incêndio de 2008.

A criação da Sociedade de Cultura Artística é anterior ao prédio desenhado por Rino Levi e Roberto Cerqueira César, inaugurado em março de 1950. Mas, no momento do aniversário da entidade, é justamente em torno do novo teatro que a Cultura Artística começa a esboçar os planos para seu futuro. "Não se trata apenas de uma nova casa, é uma nova proposta que nasce", diz Pedro Herz, presidente da entidade. "Ter uma nova casa, na maneira como a imaginamos, abre o leque de possibilidades de espetáculos que podemos oferecer, além, claro, de, nesta nova fase, estarmos trabalhando o diálogo com a Praça Roosevelt, pensando no estabelecimento de um enorme centro cultural, um Roosevelt Center", brinca, fazendo alusão ao Lincoln Center, que reúne teatros na região central de Manhattan, em Nova York.

O espaço aberto pela demolição da boate Kilt, desapropriada pela Prefeitura no ano passado, levou a alterações no projeto do novo teatro. De um lado, como diz Herz, está a possibilidade surgida de maior diálogo com a praça. Significativas, porém, também foram as alterações feitas pelo arquiteto Paulo Bruna, que está no processo de finalização da quarta - e, espera-se, definitiva - versão do teatro, agora podendo lidar com alguns problemas constatados na antiga construção.

Bruna, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, foi diretor do escritório Rino Levi Arquitetos Associados de 1972 a 1991. Conversando com a reportagem, ele conta que os laudos comprovaram que o foyer do térreo e o do primeiro andar resistiram bem ao incêndio de 2008. E, por conta disso, o desenho do novo teatro procurou "incorporá-los, de forma criativa", ao desenho atual, assim como o painel de Di Cavalcanti, cujo processo de restauração já foi terminado. Ao mesmo tempo, porém, o espaço aberto pela demolição da Kilt permitiu alterações na estrutura e posição do palco, pequeno na antiga formatação, e da plateia, que será menos "espalhada" e terá capacidade para 1.200 pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.