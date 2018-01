Cultura Artística anuncia destaques da temporada 2010 Yo-Yo Ma, Anna Caterina Antonacci e Itzhak Perlman são alguns dos destaques da programação 2010 da Sociedade de Cultura Artística, que inicia no dia 1º de fevereiro a venda de novas assinaturas. O violinista russo Vadim Repin abre a temporada nos dias 13 e 14 de abril. Já Yo-Yo Ma se apresenta nos dias 15 e 16 de junho, enquanto Anna Caterina tem concerto marcado para 20 e 22 de julho. O encerramento da temporada fica a cargo do violinista Itzhak Perlman, nos dias 22 e 23 de novembro. Mais informações pelo site www.culturaartistica.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.