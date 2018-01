Cultura Artística abre série sobre música do século 20

A série faz parte da programação do Espaço Cultural CPFL, em Campinas, agora também apresentada em São Paulo. "Longe de ser um veículo de comunicação puro e abstrato, a música sempre travou através dos séculos um intenso diálogo com outras artes e suportes", diz Martinelli, professor e compositor - em tempo, no dia 17, a Orquestra Experimental de Repertório estreia sua nova obra, Floresta Fortificada.

No concerto de hoje, o violão é eleito "como elemento fundamental no processo de consolidação de uma identidade musical latino-americana", responsável pela intermediação "entre tradição popular regional e a música de concerto". No palco, o violonista Paulo Porto Alegre, a soprano Andrea Kaiser e o flautista Rogério Wolff, com obras de Leo Brouwer e Piazzolla, entre outros autores. Já na semana que vem, serão apresentados filmes inéditos de Beckett e Brecht, com música ao vivo interagindo com a projeção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Música no Século 21. Teatro Cultura Artística Itaim (303 lug.). Av. Juscelino Kubitschek, 1.830. Tel. (011) 3258- 3344. Hoje, 20h30. Grátis.