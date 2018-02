Culpados por omissão e comissão

Agora você já sabe, a injustiça que você celebra por ser distante e não acontecer a você, mas a outras pessoas, é a mesma que um dia baterá à sua porta enquanto outras celebrarem que não é com elas. A injustiça é uma só, circula livremente, porque as pessoas que se pensam do bem não a detêm vigorosamente ainda que não sejam elas as atingidas. A omissão de ajuda e participação ativa no processo de erradicar as aberrações deste planeta não é menos culposa do que a de alguém provocar a injustiça intencionalmente. É só deixar de tomar uma atitude na hora em que esta se faz necessária, a responsabilidade será sua também. O mundo civilizado é podre porque nós permitimos, os muitos somos culpados por omissão, outros poucos por comissão mesmo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nada de deixar para depois o que pode e precisa ser enfrentado hoje. As coisas não esperam por um momento melhor, mostram-se de acordo com o livre fluxo da realidade. Hoje é dia de dar conta de tudo que surgir.

TOURO 21-4 a 20-5

Para você ir além da constante alternância entre o prazer e a dor, comece a tornar-se útil a todas as pessoas próximas, ajudando-as no que estiver ao seu alcance e, de vez em quando, sacrificando-se por elas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Não há conflito entre a mente e o coração, imaginar que existe é fruto da ilusão. Mente e coração são a mesma coisa, separá-los é pretender que as coisas aconteçam sozinhas, sem você provocá-las e sem responsabilidade.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Cumprir as promessas e ser coerente com a palavra empenhada são atitudes virtuosas. Porém, há outra virtude acima dessas, a flexibilidade, que permitirá você mudar de opinião e tomar novo rumo quando isso for necessário.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nem toda excitação deve ser traduzida como de natureza sexual. A sexualidade é, com certeza, inflacionada, tudo parece referir-se a ela. Contudo, a imaginação a respeito de elevados propósitos também produz excitação.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Defender-se significa assumir a culpa. Quando acusarem você e sua alma tiver certeza da inocência,

evite defender-se, porque quanto mais você argumentar, mais esses argumentos deporão contra sua inocência.

LIBRA 23-9 a 22-10

Faça de conta que sua vida começa agora, que você está livre do passado e nasceu neste momento para compreender seu papel entre o céu e a Terra, vinculando suas ações diretamente àquilo que pretende realizar.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quando a situação ficar séria demais e nada sair de acordo com seus planos, em vez de tornar isso motivo de irritação, faça piadas, ria da desgraça. Rir dos problemas é também começar a solucioná-los.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada pior do que tropeçar nas ilusões, porque ninguém poderá ser responsabilizado por elas, nem sequer as circunstâncias, apenas você, que as inventou. Porém, tropeçar nelas é oportunidade de superá-las também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Amar é uma tarefa sagrada que se processa naqueles momentos em que você decide dar apoio a alguém que no momento se encontre por baixo. Chutar quem está por baixo, com certeza, seria o oposto do amor.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Dizem que todos os seres humanos são iguais, mas certamente isso deve ser aos olhos do Altíssimo, porque do ponto de vista baixíssimo de nossa civilização, essa afirmação não passa de uma ilusão estranha.

PEIXES 20-2 a 20-3

O único obstáculo é o de sua ilusão. Se você não tivesse imaginado assuntos que se confundiram com os verdadeiros sonhos, então você teria sido eficiente nas atitudes que tomou. Que isso sirva para ajustar.