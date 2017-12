Cuidado que mancha “Cuidado que mancha” era uma das três ou quatro frases mais usadas pela mãe da gente. Mais do que “come tudo que espinafre faz bem” e “não esquece de baixar a tampa”. Manchar uma camisa ou, crime ainda mais hediondo, uma camisa nova, era imperdoável. A reprimenda da mãe incluía uma lista de consequências do nosso desleixo, cada uma mais carregada de culpa. Uma camisa estragada, para sempre, irrecuperável. Horas gastas na escolha, compra, estocagem e manutenção da camisa jogadas fora. Você não tinha noção do que provocara com seu comportamento desastrado. Horror, horror.