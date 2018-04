Durante tempo demais nossa civilização seguiu a corrente de manifestação que privilegiou as realizações materiais e, assim, foi negligenciando o cuidado espiritual. Neste momento, sagrado em si mesmo, isso começa a receber seu necessário ajuste e compensação e, por isso, é mais do que propício cada ser humano fazer suas formulações e hipóteses a respeito da vida espiritual, inventando rituais e exercendo hábitos que estejam de acordo com as suas formulações. Entre práticas e hipóteses, cada pessoa perceberá a partir de experiências que é inadmissível duvidar da presença de Deus ou de todos os Seres que atuam em seu nome. Afinal, nossa própria prática e especulação responde ao anseio do Altíssimo de conhecer a si mesmo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Causar inveja não deveria ser um objetivo, pois esse tipo de atitude atrelaria sua alma ao que de pior circula nos corações humanos. Ande pela vida olhando além dessas picuinhas que alimentam a inveja.

TOURO 21-4 a 20-5

Expresse seus sentimentos com total honestidade, mas não espere que as pessoas façam o mesmo. É normal que nossa humanidade mascare seus sentimentos, porque trata com pouca naturalidade o que deveria ser assim, natural.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Esta é uma oportunidade para você elogiar as pessoas próximas, ressaltando o que de positivo houver nelas e desconsiderando as falhas delas. Faça isso sem expectativa de receber o mesmo em troca. É um ato de amor apenas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Seja coerente, mas não a ponto de não ter flexibilidade suficiente para mudar de rumo quando sua alma perceber que isso seja necessário. É melhor sacrificar a coerência do que ir ao encontro de problemas.

LEÃO 22-7 a 22-8

As recompensas virão somente depois de você fazer os devidos investimentos, o que ocasionará uma temporada de incertezas entre fazer esses investimentos e quando as recompensas vierem. Aceite as coisas como elas são.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Obedeça às regras, mas quando você perceber que as regras não proporcionam um terreno seguro para evoluir e conquistar bem-estar, então que a sua alma seja a primeira a desobedecê-las. As regras devem servir às pessoas.

LIBRA 23-9 a 22-10

A insegurança é própria de nossa humanidade, que tem a capacidade de observar a si mesma enquanto toma atitudes. É inevitável sentir insegurança, mas isso não significa que ela deva tomar proporções inadequadas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A vida não nega absolutamente nada, contempla todas as coisas que nossa humanidade produz; horrores, glórias, virtudes e vícios, tudo é acolhido pela vida, que sempre será infinitamente maior que tudo isso.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As coisas mudaram tão vertiginosamente que poucas são as pessoas que perceberam claramente a necessidade de mudarem seu sistema de valores, já que os padrões que usavam antes para julgar

a realidade não servem mais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Egoísmo é sinônimo de sofrimento. Os egoístas pensam que agindo de acordo com essa ideologia se protegem do sofrimento, mas provocam dor em seus semelhantes, uma dor que um dia retornará a eles e elas aumentada.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Todas as pessoas são rápidas no gatilho das críticas que arvoram em relação aos seus semelhantes, mas depois elas não querem que aconteça o mesmo com elas. Criticar significa você abrir a porta para ser criticado.

PEIXES 20-2 a 20-3

A independência que todos buscam só será encontrada quando as pessoas compreenderem a interdependência de tudo com todos. Natureza, civilização e pessoas, tudo é interdependente. Respeite isso e será independente.