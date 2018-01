Cuidado, crianças: Supernanny vem aí de novo O SBT estréia no domingo, às 16 horas, a segunda temporada de "Supernanny". O reality show, comandado pela pedagoga Cris Poli, terá novidades nesta nova edição. Toda semana a Supernanny irá visitar uma casa diferente, criar novas regras e imprimir uma nova rotina às famílias. O programa continua a ajudar os pais que estão com dificuldades em criar seus filhos. Outras novidades são o visual repaginado da apresentadora, programas gravados com famílias de fora de São Paulo e famílias com perfis diferenciados. Cris Poli aplica outros métodos. Um deles é o ´Fique aí´, para as crianças aprenderem a lidar com os medos. No primeiro programa, por exemplo, dois irmãos dormiam com a mãe, na cama dela. Cris Poli sugeriu que os irmãos desenhassem tudo o que dava medo neles na hora de ficarem sozinhos em seus quartos. O papel foi guardado em uma gaveta e as crianças disseram para o medo: ´fique aí´! Graças ao método, os dois começaram a dormir só. A primeira temporada, que terminou em 25 de junho, já atingiu audiência na casa dos 17 pontos e manteve média de 14 pontos no horário.