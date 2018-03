Cubano Silvio Rodríguez quer levar cultura às prisões

O Parlamento cubano aprovou uma proposta do cantor e deputado Silvio Rodríguez para aproximar a cultura das prisões com a visita de artistas e intelectuais às prisões para favorecer a reabilitação dos internos. "Sou convicto de que a cultura é um fator determinante na reabilitação dos presos", afirmou Rodríguez na sessão parlamentar que terminou na sexta-feira em Havana, presidida pelo presidente em exercício de Cuba, Raúl Castro. O cantor, um dos fundadores do Movimento da Nova Canção cubana, pediu que seja sistematizada a apresentação para presos de canções, danças, peças, filmes e eventos literários, "mas feita especial ênfase na cultura transmitida de maneira direta". "A iniciativa começa por mim", disse o artista, segundo atas da sessão divulgadas na imprensa local. A iniciativa de Rodríguez foi complementada com a proposta de outra deputada cubana que reivindicou a visita de atletas às prisões. Ambas foram aprovadas por unanimidade.