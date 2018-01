Cuba restaura bote que pertenceu a Hemingway O bote pesqueiro "Pilar", que o escritor norte-americano Ernest Hemingway costumava usar nas suas longas temporadas em Cuba, será reformado nas próximas semanas com financiamentos do governo cubano. Prêmio Nobel de Literatura em 1954, Hemingway (1899-1961) deu início, em 1928, a um vínculo afetivo especial com Cuba, onde passou várias temporadas e realizou algumas de suas obras, inclusive "Adeus às armas" e "Por quem os sinos dobram". A Finca Vigia, casa comprada por Hemingway em 1949 e cedida por sua viúva em 1961 ao Estado cubano, que a converteu em Museu, passará por uma reforma.