Cuba homenageia em mostra os 80 anos de Fidel A exposição fotográfica "Canto a la Vida", com mais de 80 fotografias de Fidel Castro tiradas por 50 autores cubanos e estrangeiros, abre nesta terça-feira em Havana, em homenagem aos 80 anos do presidente cubano, afastado do poder desde 31 de julho, depois de ser submetido a uma cirurgia no intestino. A mostra reúne vários momentos da vida de Fidel: a luta guerrilheira em Sierra Maestra, o triunfo da revolução e outras mais atuais em que está acompanhado do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, do venezuelano Hugo Chávez e de personalidades como o escritor Ernest Hemingway. "Ao observar (as fotografias) percebemos o quanto Fidel está em cada um de nós e na alma da nação", disse Tubal Páez, da União de Jornalistas de Cuba (UPEC, sigla em espanhol). Alberto Korda - autor já falecido do célebre retrato de "Che" guerrilheiro -, Constantino Arias, Franklin Reyes e Félix Arencibia são alguns dos fotógrafos que expõem, além de Alex Castro, fotorrepórter e um dos filhos do presidente. Entre os estrangeiros estão Andrew St George, Burt Glinn e Robert Taber, dos Estados Unidos; Ernesto Bazán da Itália e Sven Creutzmann da Alemanha. Patrocinada pelo Instituto Internacional de Jornalismo, pela Fototeca de Cuba e pelo Ministério da Cultura, entre outras instituições, a exposição homenageia o 80.º aniversário do líder revolucionário, cujos festejos foram adiados para 2 de dezembro, a pedido de Fidel. Fidel Castro delegou pela primeira vez em quase meio século o poder do país a seu irmão Raúl, por tempo provisório. Os festejos organizados pela Fundação Guayasamín para o aniversário de 80 anos de Fidel Castro no dia 13 de agosto foram transferidos para 2 de dezembro, quando será comemorado o aniversário de 50 anos do desembarque do iate Granma, que marca o início da guerra de guerrilhas contra o regime de Fulgêncio Batista. Outra exposição fotográfica foi inaugurada em 11 de agosto em Havana também com fotografias do presidente cubano.