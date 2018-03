Cuba dedicará carnaval ao 50o aniversário de sua revolução O carnaval de Cuba, em agosto, comemorará o aniversário de 50 anos da revolução de Fidel Castro, com intelectuais, deuses afro-cubanos e praticantes de artes marciais, informou a imprensa local. Fidel, afastado do poder e da vista do público desde que adoeceu há quase dois anos, liderou a guerrilha que derrubou, em 1o de janeiro de 1959, o ditador Fulgêncio Batista. "Um baile cultural em homenagem ao 50o aniversário do triunfo da revolução cubana será feito (...) em meio da maior das festas: os carnavais", disse a agência estatal Prensa Latina na terça-feira. O desfile ao largo do Malecón, o passeio marítimo de Havana, está programado para 8 de agosto. Os carnavais de Havana, uma festa de origem colonial, foram prejudicados pela crise econômica causada pelo colapso da União Soviética, no começo da década de 1990. O governo tentou ressuscitar a festa, mas em 2006 teve de cancelar o carnaval devido à doença intestinal que obrigou Fidel a passar o poder a seu irmão, Raúl, no dia 31 de julho daquele ano. Este ano, o desfile será liderado por "personalidades das artes das letras", seguidos por um carro guiado por cavalos, no qual uma bailarina fará o papel da divindade afro-cubana Yemayá. O carnaval de Havana foi considerado no passado o segundo mais famoso, depois do carnaval do Rio de Janeiro. (Por Rosa Tania Valdés)