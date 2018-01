Cuba dedica festival de música e poesia à Espanha Cuba dedicará seu quinto Colóquio e Festival de Música e Poesia Nicolás Guillén ao 70.º aniversário do início da guerra em defesa da República Espanhola e fará uma homenagem à figura do poeta Federico García Lorca (1898-1936). De 10 a 14 de julho, a cidade de Havana será sede de recitais de poesia, concertos e conferências, entre elas Escritores em Combate: A Experiência da Espanha Republicana, liderada pelo ganhador do Prêmio Nacional de Literatura Lisandro Otero. Nicolás Hernández Guillén, presidente da Fundação Nicolás Guillén, disse que durante as jornadas será lançado o livro El Diario Intimo de la Republica (O Diário Íntimo da República), de José María Chacón, inédito por mais de 70 anos. A relações interculturais entre Cuba e Espanha na atualidade também serão objeto de um painel e haverá homenagem especial a Federico García Lorca.