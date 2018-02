C.S. Lewis ganha placa em Londres Conhecido por ter criado o universo dos livros As Crônicas de Nárnia, o escritor C.S. Lewis (1898-1963) será homenageado no Canto dos Poetas da Abadia de Westminster, em Londres. No local há placas para diversos autores reconhecidos, entre eles John Keats, William Blake e T.S. Eliot. O nome de Lewis estará gravado em uma tabuleta de pedra que será inaugurada no 22 de novembro do próximo ano, quando serão lembrados os 50 anos de morte do autor irlandês. A série As Crônicas de Nárnia, cujo primeiro volume foi lançado em 1950, já vendeu mais 100 milhões de cópias, em 47 línguas. / EFE